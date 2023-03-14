Путин поручил Мантурову рассмотреть перенос авиаремонтного завода из Читы на новое место

По словам главы государства, создание объекта "с нуля" позволит сделать это на совершенно новой техбазе

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение рассмотреть проект переноса 810-го авиаремонтного завода из Читы на новое место. По словам главы государства, создание объекта "с нуля" позволит сделать это на совершенно новой техбазе.

"Вы подняли вопрос очень важный, но дорогу осилит идущий, как в таких случаях говорят. Нужно просто вместе с коллегами все это посчитать, посмотреть внимательно, и если целесообразность есть, а с точки зрения развития города, она, конечно, существует, надо посмотреть, сколько это стоит, какой инвестпроект, ну и, может быть, начать какое-то движение в этом направлении. Имею в виду, что, создавая такие объекты заново, можно делать все на совершенно новой технологической базе. Короче, надо внимательно посмотреть, я попрошу вас это как раз сделать, договорились? <…> Спасибо большое", - сказал Путин во вторник в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, обратившись к вице-премьеру - главе Минпромторга РФ Денису Мантурову.