Глава Забайкалья заявил, что для газификации частных домов Читы необходимо 5 млрд рублей

Средства также необходимы для газификации прилегающих к городу территорий, уточнил Александр Осипов

ТАСС, 14 марта. Около 5 млрд рублей необходимо для полного охвата газификацией частного сектора Читы и прилегающих к городу территорий, сообщил во вторник губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Благодаря вашему решению, Владимир Владимирович, Чита включена в национальный проект, [федеральный проект] "Чистый воздух". Наиболее грязные выбросы, как вы сказали, порождает частный сектор с печным отоплением. До конца 2024 года запланирована газификация на сжиженном газе 13 тыс. частных домов, выделено 7 млрд рублей. Для полного охвата индивидуального жилья города и примыкающих пригородов необходимо еще 5 млрд рублей", - сказал Осипов, выступая на совещании по развитию дальневосточных городов.

Чита является одним из 12 городов России с самым загрязненным воздухом, при этом в городе нет крупной промышленности, а загрязнение в основном связано с печным отоплением в частном секторе. В связи с этим столица Забайкалья была включена в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" - его целью является уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов вредных веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах России. В августе 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил предоставить этим городам приоритет в социальной газификации.

Соглашение о газификации 13 тыс. домов в частном секторе Читы правительство Забайкальского края подписало с Газпромбанком, "Газпром межрегионгаз Дальний Восток" и Восточно-арктической нефтегазовой корпорацией на площадке Петербургского международного экономического форума. Сам газ предполагается поставлять из Приморья, Хабаровского края и Амурской области.