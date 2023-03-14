В мастер-план развития Тынды включили 17 проектов с инвестициями в 23,5 млрд рублей

Они направлены на повышение качества городской среды, создание нового жилья, диверсификацию экономики и улучшение экологии, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков

ТАСС, 14 марта. Власти Амурской области включили в мастер-план развития Тынды 17 проектов на сумму 23,5 млрд рублей. Об этом глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков доложил во вторник президенту РФ Владимиру Путину на совещании в Улан-Удэ по развитию дальневосточных городов.

"Мастер-план Тынды включает 17 проектов с инвестициями 23,5 млрд рублей. Проекты мастер-плана направлены на повышение качества городской среды, создание нового жилья, диверсификацию экономики и улучшение экологии", - сказал Чекунков.

Первоочередные проекты включают газификацию Тынды, строительство там газопровода, реконструкцию аэропорта, благоустройство и капитальный ремонт, в том числе в рамках подготовки города к празднованию 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Чекунков напомнил, что Тында является узловым центром для территорий вдоль БАМа, где вместе с притрассовыми поселками проживают 135 тыс. человек, включая ветеранов, которые строили БАМ, и людей, обеспечивающих работу железной дороги.

В настоящий момент БАМ принимает основную нагрузку по экспорту российских товаров на восток. Стоимость экспортных грузов, провезенных по БАМу в 2022 году, превысила 3 трлн рублей. В ближайшие 10 лет пропускная способность удвоится.