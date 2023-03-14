Дрозденко заявил, что товарооборот Ленобласти и Белоруссии в 2022 году вырос на четверть

Прирост составил более 25%, уточнил губернатор российского региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Товарооборот между Ленинградской областью и Белоруссией увеличился в 2022 году на четверть - вырос как импорт, так и экспорт. Об этом сообщил во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с заместителем премьер-министра Белоруссии Леонидом Зайцем.

"Несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны Запада и США на Россию, а сегодня уже и на Белоруссию, мы только активизировались и находим новые точки соприкосновения. Впервые в 2022 году Белоруссия заняла второе место по общему товарообороту: первое место по импорту, второе место по экспорту среди всех контрагентов Ленинградской области. Товарооборот увеличился более чем на 25%", - сказал губернатор. По его словам, одно из основных направлений сотрудничества - это агропромышленный сектор.

Заяц подтвердил существенное увеличение товарооборота. "Вырос на четверть товарооборот - до $900 млн. Вырос экспорт и импорт", - сказал он. При этом, по его словам, Белоруссия и дальше готова "сотрудничать по широкой линейке" с Ленинградской областью. Ранее на открытии продовольственного форума Заяц заявил о росте товарооборота Белоруссии с Санкт-Петербургом - здесь объем взаимной торговли вырос в 1,3 раза.

Как сообщил Дрозденко, в канун проведения Петербургского международного экономического форума запланировано проведение ежегодного совместного заседания рабочей группы Ленинградской области и Белоруссии по сотрудничеству, а в сентябре планируется визит делегации Ленинградской области в Минскую область для подписания обновленного соглашения о сотрудничестве и плана мероприятий на 2023-2025 годы.

На встрече шла также речь о новых совместных проектах. В частности, в Ленобласти планируется выращивать клубнику, голубику и кормовые травы, а в Белоруссии - разводить ленинградских племенных коров. Будет продолжено строительство станций по очистке питьевой воды и приобретение техники в лизинг не только для АПК и дорожного комплекса, но и лесного хозяйства Ленинградской области.

Белорусская делегация проводит во вторник переговоры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также принимает участие в работе открывшегося в Петербурге II Белорусского продовольственного форума.