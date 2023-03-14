Лимаренко: возведение ВПП авиахаба на Сахалине нуждается в федеральных средствах

На эти цели необходимо выделить 14,2 млрд рублей, уточнил глава Сахалинской области

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Строительство взлетно-посадочной полосы авиационного хаба в Южно-Сахалинской городской агломерации нуждается в выделении 14,2 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом глава региона Валерий Лимаренко доложил президенту РФ Владимиру Путину на совещании по развитию дальневосточных городов.

"В ближайшие месяцы мы запускаем современный аэровокзальный комплекс, он будет принимать до 5 млн пассажиров в год. В 2025 году будет построена новая взлетно-посадочная полоса, сегодня строительные работы идут за областные средства, в 2022 году на эти цели было потрачено 6,5 млрд рублей. Федеральный бюджет нас пока еще не поддержал. Я уже обращался к вам по этому вопросу ранее, прошу вас дать поручение и предусмотреть финансирование строительства полосы, в том числе, за счет федерального бюджета", - обратился Лимаренко к главе государства.

Губернатор отметил, что создание авиационного хаба сыграет важную роль в развитии городской агломерации и станет точкой пересечения авиационных и морских транспортных путей.

"Мы с Минфином договаривались, что федеральная составляющая будет 14,2 млрд рублей. Нам потребуются ресурс уже в этом году, предварительно эти средства намечались, но возникло секвестирование, и вопрос подвис", - пояснил глава региона.

Южно-Сахалинская городская агломерация

Города на юге Сахалина - Корсаков, Аниву и Южно-Сахалинск - планируют объединить в агломерацию. Благодаря этому в регионе появится единое экономическое, производственное и рекреационное пространство с развитыми транспортными артериями.

Начнется развитие агломерации с реконструкции порта Корсаков. На это планируется потратить около трех лет. Порт модернизируют, проведут работу по углублению дна, включат в состав два рыбоперерабатывающих завода, терминал для перевалки и хранения контейнеров и производство маломерных судов из композитных материалов.

Также мастер-план подразумевает комплексное развитие территорий. Сахалинские власти намерены создавать новую социальную инфраструктуру, строить жилье, развивать транспортные сети - расширятся автодороги, будет модернизирована железнодорожная сеть и создан авиационный хаб.