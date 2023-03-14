Минцифры предложило обеспечить спрос на ПО в обмен на частные инвестиции в IТ-сектор РФ

Также планируется работа с инвестиционными фондами, которые заинтересованы в финансовых вложениях в российские цифровые технологии

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Минцифры России предложило привлекать негосударственные инвестиции в российский IТ-сектор с помощью механизма, когда разработчик ПО занимается развитием продукта, а государство дает на него гарантированный спрос. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации российских разработчиков софта "Руссофт" по итогам заседания GR-комитета организации с участием заместителя главы Минцифры Максима Паршина.

"Мы планируем сконцентрировать внимание на привлечении негосударственных инвестиций в IТ. В частности, через реализацию механизма "рынок в обмен на инвестиции", когда компания берет ответственность за развитие продукта, а государство обеспечивает на него гарантированный спрос", - сказал Паршин, слова которого передали в пресс-службе "Руссофта".

Также планируется работа с инвестиционными фондами, которые заинтересованы в финансовых вложениях в российские цифровые технологии, отметил Паршин.

Помимо этого заместитель министра подтвердил готовность Минцифры оказывать поддержку экспорту ПО и услуг по его разработке, отметили в "Руссофте".

"При этом он [Паршин] вновь указал на необходимость серьезной проработки экономического обоснования применения новых мер государственной поддержки экспорта, а также выразил участникам комитета признательность за эффективную работу на благо развития отечественной IТ-отрасли", - отметили в "Руссофте".