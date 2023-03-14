Лимаренко заявил, что финансирование строительства объезда Южно-Сахалинска нужно ускорить

Губернатор добавил, что строительство объезда позволит вывезти грузовой транспорт из города и освободит свыше 200 га земли в центре Южно-Сахалинска для создания общественно-деловой инфраструктуры

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. График финансирования строительства объездной дороги вокруг Южно-Сахалинска необходимо сместить. С такой просьбой к президенту РФ Владимиру Путину обратился глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"В части развития автодорожной инфраструктуры мы запланировали строительство обхода вокруг Южно-Сахалинска. <…> Просим дать поручение передвинуть финансирование с 2027 года - опережающим способом - на реализацию первого этапа строительства. На 2023 год - 4,5 млрд и на 2024 год - 3,5 млрд рублей. Для нас это очень важно, жители Южно-Сахалинска ожидают это решение", - обратился Лимаренко к президенту РФ на совещании в Улан-Удэ по развитию дальневосточных городов.

Губернатор добавил, что строительство объезда позволит вывезти грузовой транспорт из города и освободит свыше 200 га земли в центре Южно-Сахалинска для создания общественно-деловой инфраструктуры. "Кроме того, на объездной дороге появится логистический центр, который имеет оптимальную близость к автомобильным магистралям, аэровокзальному комплексу и Корсаковскому порту. Минтранс России поддержал строительство обхода", - добавил Лимаренко.

Кроме того, губернатор попросил Путина дать поручение Минобороны РФ о передаче маяка Анива в региональную собственность. "В агломерации находится одна из визитных карточек Сахалина - маяк Анива. Он является местом притяжения туристов. Мы планируем восстанавливать этот уникальный объект", - отметил Лимаренко.

Города на юге Сахалина - Корсаков, Аниву и Южно-Сахалинск - планируют объединить в агломерацию. Благодаря этому в регионе появится единое экономическое, производственное и рекреационное пространство с развитыми транспортными артериями. Начнется развитие агломерации с реконструкции порта Корсаков. На это планируется потратить около трех лет.

Также мастер-план подразумевает комплексное развитие территорий. Сахалинские власти намерены создавать новую социальную инфраструктуру, строить жилье, развивать транспортные сети - расширятся автодороги, будет модернизирована железнодорожная сеть и создан авиационный хаб.