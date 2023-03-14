СМИ: Польша и Литва добиваются в Брюсселе снижения потолка цен на российскую нефть

По данным радиостанции RMF, они считают, что новый потолок цен должен составлять $51,45 за баррель

ВАРШАВА, 14 марта. /ТАСС/. Польша и Литва предложили Европейской комиссии снизить установленный в декабре потолок цен на поставляемую морским путем российскую нефть. Об этом сообщает во вторник польская радиостанция RMF.

Как информирует радиостанция, Польши и Литва, ссылаясь на выводы Международного энергетического агентства, подсчитали, что новый потолок цен должен составлять $51,45 за баррель. "Есть большие шансы на то, что это предложение будет принято", - приводит RMF слова неназванного дипломата.

Поясняется, что, в соответствии с санкционными процедурами, пересмотр потолка цены на российскую нефть должен наступить в середине марта автоматически. Это связано с приведением его в соответствие с рыночной ситуацией.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России. Размер потолка был определен на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения потолка цен необходимо согласие со стороны всех стран ЕС и членов G7.