14 марта, 18:15

ООН заявила, что не имеет всех рычагов, чтобы за 60 дней решить проблемы по экспорту из РФ

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил о том, что два месяца достаточно для выполнения договоренности по доступу продукции из России на мировые рынки

ООН, 14 марта. /ТАСС/. ООН не располагает всеми рычагами, чтобы разрешить проблемы с экспортом российских удобрений и продовольствия за 60 дней. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя высказывания замглавы МИД РФ Сергея Вершинина о том, что два месяца достаточно для выполнения договоренности по доступу продукции из России на мировые рынки.

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"У нас нет всех рычагов. То, что у нас имеется, - это решимость, чтобы вопросы продвигались, - сказал Дюжаррик. - Мы делаем это и продолжим это делать".

Как заявил в Женеве Вершинин, срок в 60 дней, на которые, по мнению России, могла быть продлена черноморская зерновая инициатива, достаточен для достижения прогресса в выполнении меморандума РФ - ООН по доступу российского продовольствия и удобрений на мировой рынок.

В Женеве в понедельник прошли консультации между ООН в лице главы Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен, заместителя генсекретаря Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой Вершининым. В беседе с журналистами после завершения консультаций он заявил, что Россия не против продления сделки, но не на 120 дней, как в прошлый раз, а только на 60. 

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Россия
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