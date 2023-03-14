Путин счел понятным раздражение людей от подсчета средних зарплат

По мнению президента, это средний показатель, чтобы власти ориентировались

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин считает понятным, что людей может раздражать подсчет средних, а не конкретных зарплат, но власти должны ориентироваться на такие показатели.

Во вторник в ходе рабочей поездки в Улан-Удэ глава государства провел встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Тот рассказал президенту, что средняя зарплата в регионе поднялась с 45 тыс. рублей до 53 тыс. рублей. Цыденов при этом заметил, что не всегда жители согласны с такими оценками, говорят: "Кто ее [такую зарплату] видел?".

"Конечно, вызывает [у людей] некое раздражение", - согласился Путин. "Но это средний показатель. На что-то надо ориентироваться", - добавил он.

Глава Бурятии доложил президенту и о других экономических показателях региона, в том числе про хорошие показатели роста инвестиций в основной капитал. "Создание будущего. Да, инвестиции в основной капитал [растут], значит, в ближайшие годы все должно быть нормально", - отметил Путин.

Кроме того, Цыденов рассказал, что объемы жилищного строительства в Бурятии выросли в 2022 году на 77%, в 2023 году также продолжается рост. Отдельное внимание в своем докладе руководитель региона уделил поддержке СВО.

Путин во вторник прибыл в Бурятию с рабочей поездкой. Он посетил Улан-Удэнский авиационный завод и пообщался с работниками предприятия. После этого Путин провел совещание по вопросам развития дальневосточных городов.