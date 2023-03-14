В Тюмени к концу 2024 года начнут первый этап строительства крупнейшего промтехнопарка РФ

Производственные помещения расположатся на 27 тыс. кв. м

ТЮМЕНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Начало строительства первого этапа ДСК-500, крупнейшего промтехнопарка РФ, запланировано в Тюмени на конец 2024 года. Производственные помещения расположатся на 27 тыс. кв. м, сообщила ТАСС во вторник гендиректор агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

"Первый этап реконструкции ДСК-500 - это 27 тыс. кв. м полностью готовых производственных помещений с технологической инфраструктурой, с инжиниринговым центром, с лабораториями, с центром обработки данных. К концу следующего года будет начато строительство в рамках первого этапа, сейчас идет проектирование. На первом этапе разместятся 12 производственных компаний. Инвестиций в оборудование от резидентов мы ожидаем на уровне 600 млн рублей. А всего будет пять этапов", - сказала Романец.

ДСК-500 - масштабный проект промышленного технопарка на базе бывшего комбината деревянного домостроения, который предполагается в ходе реновации преобразовать для размещения высокотехнологичных производств, научно-исследовательских лабораторий, создания креативных пространств. Вклад проекта в валовый региональный продукт составит не менее 1%. Регион получит более 2 тыс. рабочих мест в технологическом секторе.