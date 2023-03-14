В горах Чечни появится хозяйство по выращиванию осетровых

Строительство находится на завершающем этапе, сообщил глава региона Рамзан Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 14 марта. /ТАСС/. Крупное хозяйство по выращиванию осетровых и производству черной икры появится в горном Итум-Калинский районе Чечни. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице "ВКонтакте" по итогам инспекционных поездок.

"Первым делом мы наведались в Итум-Калинский район, где ведется строительство одного из самых перспективных туристических и производственных объектов республики - рыбного хозяйства. Гордостью хозяйства по праву считаются редкие осетры-альбиносы, число которых достигает 700 голов. Основной деятельностью станет выращивание осетровых, а также получение забойной и овулированной черной икры", - написал Кадыров.

По его словам, строительство находится на завершающем этапе, уже закуплена материально-техническая база, возведены цеха, гостиница и бассейны.

"Помимо выращивания редких сортов рыб, на ферме предусмотрены места отдыха для всех желающих. Имеются гостевые домики, специально отведённые бассейны для ловли рыбы и ресторан, где всё это можно испробовать. Другими словами, отличное место как для семейного, так и для одиночного отдыха", - написал Кадыров.

Он выразил уверенность, что рыбное хозяйство привлечет предпринимателей и заядлых рыболовов.