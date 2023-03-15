Эксперты анонсировали начало навигации первых речных электросудов в России в 2023 году

Электрические суда являются более эффективным и экологичным видом городского пассажирского, прогулочно-развлекательного и круизного транспорта, рассказал исполнительный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Первые речные суда на электродвижении в России начнут совершать рейсы в Москве и некоторых регионах страны в навигацию текущего года. Об этом ТАСС сообщили в судостроительных и круизных компаниях.

В России наблюдается увеличение спроса на пассажирские суда на электродвижении. В дальнейшем ожидается замена речного флота на суда с электродвижением, как это уже происходит в сегменте автомобильного транспорта, рассказал исполнительный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.

"Электрические суда являются более эффективным и экологичным видом городского пассажирского, прогулочно-развлекательного и круизного транспорта. Постепенная замена речного флота на электротягу - это неизбежный процесс, аналогичный тому, который происходит в сфере наземного транспорта. В первую очередь это актуально для городов с интенсивным движением на реках, таких как Санкт-Петербург, Самара, Красноярск, Нижний Новгород, Пермь и многих других", - подчеркнул он.

Одной из причин становится и то, что новые технологии экологически безопасны для окружающей среды, отметили в круизной компании "Водоходъ". В связи с развитием круизной отрасли компания планирует продолжить расширять флот на электродвижении.

"Электросуда могут строиться под различные цели эксплуатации: городской пассажирский транспорт, прогулочный флот, круизные теплоходы. <...> Потребность в новых круизных теплоходах и обновлении российского пассажирского флота остается актуальной и включена в Концепцию развития круизной отрасли РФ. Поэтому мы продолжим увеличивать пассажирский и круизный флот судами на электродвижении", - сказали в компании.

"Водоход" изучает запросы нескольких регионов России и оценивает их готовность технологического присоединения к электрическим сетям для установки зарядных станций, необходимой причальной инфраструктуры.

Судостроительная корпорация "АК Барс" в свою очередь выразила готовность в развитии проектов судов на электродвижении. Так, корпорация уже подготовила предложения по обновлению пассажирского речного флота Республики Татарстан.

"У нас есть наработки по разным проектам судов на электродвижении. Мы готовы к развитию этого направления деятельности, у нас есть интерес к практической реализации данных проектов. Нами подготовлены предложения для обновления пассажирского речного флота Республики Татарстан.<...> В целом, много наработок по прогулочным судам, это в том числе, строительство речных пассажирских трамвайчиков на электротяге, и другие", - рассказали ТАСС в корпорации.

ОСК также планирует осуществить строительство на отечественных вервях 16 электрических пассажирских судов проекта 401001 "Ecobus" в 2024-2026 годах, а также 6 электрических пассажирских судов проекта "Экокруизер" в 2025-2026 годах в рамках программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта.

"В настоящее время уже ведется строительство 14 пассажирских электросудов проекта 401001 "Ecobus", 5 электросудов типа "Ecocruiser" и одного судна проекта "Looker 1100". В 2021 "Машпромлизинг" (входит в ОСК) заключил договоры лизинга и судостроительные контракты для последующей передачи в лизинг заказчику. Суда строятся при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации с льготным финансированием в рамках Программы лизинга морских и речных гражданских судов Объединенной судостроительной корпорации", - пояснили в ОСК.

Планы компаний

Круизная компания "Водоходъ" в 2023 году начнет эксплуатацию первых судов на аккумуляторных батареях. "Внедрение инновационных технологий в речную отрасль является одной из стратегических задач компании "Водоходъ". За последнее время мы инициировали несколько проектов по развитию в стране речного флота на электрической тяге и начали внедрять новую систему комфортных пассажирских перевозок без вреда для экологии. В 2023 году мы начнем эксплуатацию первых судов на аккумуляторных батареях, как в Москве, так и в некоторых регионах России", - рассказали в компании.

О запуске электросудов по рекам страны также сообщила компания Emperium (входит в Sitronics Group). В 2022 году компания спустила пять электросудов для речных пассажироперевозок по Москве-реке и для прогулочных рейсов по Енисею в Красноярске, сообщили в пресс-службе Sitronics group.

"В прошлом году на воду было спущено 5 электросудов для проекта речных пассажирских перевозок по Москве-реке и для речных прогулочных маршрутов по Енисею в Красноярске. Суда должны выйти в эксплуатацию в навигацию этого года. Также в этом году мы планируем отправку электрокатамарана в Нижний Новгород", - пояснил исполнительный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.

Объединенная судостроительная корпорация также ожидает выхода в навигацию своих первых судов проектов Ecobus и Ecocruiser в текущем году.

"Эксплуатация будет осуществляться на акватории Москвы реки. Суда будут иметь стильный, современный дизайн, комфортабельные раскладывающиеся кресла и все удобства на борту, соединяя в себе привлекательный внешний вид и функциональность", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Пассажирские перевозки электросудами в 2023 году

Первое судно на электродвижении "Водоходъ. Пассажирский порт" (дочернее предприятие "Водоходъ") получил в сентябре 2022 года от компании Emperium. Это стало первым прогулочным судном в эко-флоте компании. Экологичное судно "Экоходъ" будет осуществлять регулярные пассажирские перевозки на маршруте Красноярск - Дивногорск, а также прогулочные рейсы в акватории Красноярска с мая 2023 года.

"Контракт предполагает строительство 5 катамаранов на электродвижении, которые будут осуществлять, как пассажирские перевозки, так и прогулочные рейсы в регионах РФ (в Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми и Санкт-Петербурге)", - добавили в "Водоходе".

Кроме того, эко-судно появится в 2023 году в Ярославле. Электрокатамаран Looker 1100 строит по заказу компании ярославская судоверфь ГК "Паритет". "Еще два электрокатамарана для работы в акватории Нижнего Новгорода и в Перми АО "Водоходъ. Пассажирский Порт" получит в 2023 году. Последующие суда планируется вводить в эксплуатацию в 2024-2026 годах. Данные катамараны не относятся к скоростным судам, максимальная скорость хода будет составлять до 30 км/ч", - подчеркнули в компании.

В 2021 году "Водоходъ. Пассажирский порт" заключил контракт на 15 лет с ГКУ "Организатор перевозок" города Москвы на техническое обслуживание и организацию регулярных круглогодичных пассажирских перевозок по акватории Москвы-реки на 21 электросудне. Альтернативные водные маршруты на судах на электродвижении жители и гости столицы смогут попробовасть в навигацию 2023 года. К сентябрю текущего года перевозки будут осуществляться по двум линиям: "Фили - Киевский вокзал" и "Автозаводский мост - Печатники".

Распоряжением правительства РФ от 15 февраля текущего года утверждена Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта, которая предусматривает строительство 260 единиц гражданских судов. На строительство морских и речных судовправительство выделит дополнительные средства в размере 136 млрд рублей.