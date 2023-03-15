Новый терминал порта Певек позволит до 2059 года отгрузить более 40 млн тонн грузов

Объект планируют запустить в 2026 году

ТАСС, 15 марта. Новый терминал порта Певек на Чукотке позволит с 2026 года по 2059 год отгрузить более 40 млн тонн грузов, сообщил ТАСС заместитель губернатора - начальник Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа Виктор Бочкарев.

"Один из таких проектов - это строительство нового терминала порта Певек на мысе Наглейнын, которое предполагает оснащение его портовым флотом для работы круглогодично. Использование нового терминала планируется с 2026 года, общий объем перевалки составит около 2 млн тонн грузов в год и более 40 млн тонн за период реализации проекта (до 2059 года)", - сообщил Бочкарев.

Он напомнил, что территория Чукотки полностью входит в границы Арктической зоны Российской Федерации и является важнейшим участком Северного морского пути (СМП), по которому со временем будет обеспечено круглогодичное коммерческое судоходство. План развития инфраструктуры СМП предусматривает перечень проектов, которые позволят улучшить транспортную доступность региона и месторождений округа.

Премьер-министр Михаил Мишустин 9 марта на заседании кабмина сообщил, что правительство России профинансирует строительство нового морского терминала в Певеке, за 4 года на строительство будет выделено свыше 27,5 млрд рублей. По его словам, финансирование терминала позволит возвести грузовые причалы, технические сооружения, проходной канал, дамбу, необходимое навигационное оборудование, это позволит обеспечить установку дополнительных плавучих атомных энергоблоков, что даст возможность вывести на проектную мощность Баимское месторождение и отгружать на терминале до 2 млн тонн добываемых там металлов. Он также отметил, что в результате будут созданы новые рабочие места, современная транспортная инфраструктура, как следствие этого провозная возможность СМП будет возрастать.