15 марта, 00:03,
обновлено 15 марта, 00:04

Заказчики из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока интересуются российскими электросудами

Исполнительный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов отметил, что компания готовится к увеличению производственных мощностей, а также рассматривает варианты контрактной сборки на местах

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Заказчики из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока проявляют интерес к российским судам на электродвижении, сообщили ТАСС в пресс-службе Sitronics Group.

"Наши электросуда являются воплощением мировых передовых технологий. Интерес к ним проявляют не только российские, но и зарубежные заказчики, к примеру, из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Поэтому мы готовимся к увеличению производственных мощностей и рассматриваем варианты контрактной сборки на местах", - отметил исполнительный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов, слова которого привели в пресс-службе компании.

В конце 2022 года российский производитель электросудов Emperium сообщал, что совместно с инвестиционной компанией Вьетнама прорабатывает вопрос о производстве и продаже судов в этой стране. В качестве акватории первого пилотного проекта рассматривается бухта Халонг во Вьетнаме, отметили в компании. 

Теги:
Россия
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