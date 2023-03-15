В Приморье планируют за полтора года построить баржу для острова Путятина

Судно сможет перевозить 35 человек и несколько единиц техники

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /ТАСС/. Баржу для пассажиров и машин построят для острова Путятина в Приморье за полтора года на одном из предприятий края. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора Олега Кожемяко с жителями острова.

"Плавсредство для перевозки пассажиров и машин на остров Путятина построят в течение 18 месяцев на одном из заводов Приморья. <...> Как доложил заместитель председателя правительства Приморья Валерий Прокопчук, сейчас идет ремонт мест швартовки как на острове, так и в Дунае. Завершить его планируется в течение полутора месяцев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что судно сможет перевозить 35 человек и несколько единиц техники.

Также для улучшения транспортного сообщения организовали автобусный маршрут "Фокино - Дунай", четыре раза в день на большую землю ходит отремонтированный плашкоут.

"На острове появился штатный механизатор. Он работает на тракторе, доставленном краевыми властями для уборки улиц и дорожных работ. В пожарном депо на постоянной основе теперь работают два водителя, продолжается комплектование добровольной пожарной дружины. Кроме того, уже частично восстановлено освещение улиц на острове, летом смонтируют еще около 50 фонарей, часть опор уже завезена", - говорится в сообщении.

На случай отключения электричества на острове находится мощный дизель-генератор. Также сообщается, что местную амбулаторию ждет ремонт.

По словам главы региона, работа по развитию острова предстоит большая. "Это касается всех сфер - благоустройства, медицины, транспортного сообщения. Будем расширять совместно с муниципалитетом участие Путятина в различных программах, акцент необходимо сделать на развитии территории как туристической зоны. Рассмотрим вопрос и по субсидированию перевозок на остров для жителей. Всем этим будем заниматься, держать ситуацию на контроле", - заявил Кожемяко, которого процитировала пресс-служба.

Остров Путятина находится в заливе Петра Великого, его население составляет около 1 тыс. человек. В 2022 году долгое время морское сообщение с островом нарушилось из-за поломки судна на воздушной подушке. Некоторые местные жители лишились работы из-за невозможности в срок ее посещать. Первый рейс после ремонта плашкоут совершил на остров 16 января. По итогам проверок возбудили три уголовных дела, связанных с нарушением морского сообщения с островом. Одно из них - после смерти жительницы острова, которая сутки дожидалась госпитализации из-за нарушенного сообщения.