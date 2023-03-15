Для развития Южно-Сахалинской агломерации планируют привлечь 500 млрд рублей инвестиций

В рамках реализации программы создадут около 15 тыс. рабочих мест, рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Более 500 млрд рублей инвестиций потребуется Сахалинской области на реализацию программы развития Южно-Сахалинской агломерации. Об этом рассказал губернатор региона Валерий Лимаренко во время представления проекта президенту России Владимиру Путину, сообщили в среду журналистам в пресс-службе островного правительства.

"Уже сегодня экономика агломерации характеризуются стабильным развитием прежде всего по показателям объема инвестиций, росту населения и жилищной обеспеченности. Городская среда становится более комфортной для людей, мы рассматриваем агломерацию как энергетический центр [российского] Дальнего Востока. Ключевыми отраслями экономики станут традиционные нефтегазовый и рыбопромышленный комплексы, а также новые - транспорт, логистика и туризм. Мы разработали программу развития агломерации, она предусматривает инвестиции в объеме свыше 500 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова Лимаренко.

По информации губернатора, в ходе развития агломерации будет создано около 15 тыс. рабочих мест.

Южно-Сахалинская городская агломерация

В основе Южно-Сахалинской агломерации находятся два населенных пункта - областной центр Южно-Сахалинск и город-порт Корсаков. Планируется, что в регионе появится единое экономическое, производственное и рекреационное пространство с развитыми транспортными артериями.

Начнется развитие агломерации с реконструкции порта Корсаков. На это планируется потратить около трех лет. Порт модернизируют, проведут работу по углублению дна, включат в состав два рыбоперерабатывающих завода, терминал для перевалки и хранения контейнеров и производство маломерных судов из композитных материалов. Появятся рыбоперерабатывающие мощности, рассчитанные на 1 млн тонн рыбной продукции в год. В результате принципиально изменится отраслевая логистика, сырье будет доставляться на российский берег, перерабатываться и отправляться отечественным потребителям и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Также мастер-план подразумевает комплексное развитие территорий. Сахалинские власти намерены создавать новую социальную инфраструктуру, строить жилье, развивать транспортные сети - расширятся автодороги, будет модернизирована железнодорожная сеть и создан авиационный хаб, который станет точкой пересечения воздушных и морских транспортных путей. Кроме того, запланировано строительство обхода вокруг Южно-Сахалинска, который позволит вывести грузовой транспорт из города, высвободить свыше 200 га земли в центре областной столицы для общественно-деловой инфраструктуры.

Развитию образования и научной деятельности, повышению квалификации островных кадров будет способствовать создание на базе островного университета кампуса "Сахалинтех". Увеличение протяженности трасс горнолыжного курорта "Горный воздух", восстановление визитной карточки Сахалина - уникального маяка Анива - позволит привлечь в регион больше туристов.

Президент Владимир Путин в 2021 году поддержал идею масштабной реновации российских городов Дальнего Востока. Речь идет о планах развития административных центров дальневосточных регионов и других городов ДФО с населением свыше 50 тыс. человек.