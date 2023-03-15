В Бундестаге считают, что вердикт суда ФРГ по "Роснефти" не укрепит энергобезопасность

Депутат Штеффен Котре назвал эту меру "своего рода экспроприацией"

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Вердикт германского суда, который подтвердил правомочность передачи активов "Роснефти" в ФРГ под внешнее управление германского регулятора, не укрепит энергобезопасность республики. Об этом заявил в ответ на письменный запрос ТАСС депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член комитета по защите климата и энергетике Штеффен Котре.

"Передача активов "Роснефти" под внешнее управление является своего рода экспроприацией. "Роснефть" всегда надежно осуществляла поставки. Компания никогда и ни в каком виде не оказывала политического давления", - отметил депутат.

Он считает, что действия правительства ФРГ "имеют антироссийские мотивы". "Тот факт, что министр экономики Роберт Хабек называет это хорошей новостью для энергообеспечения, является лицемерием. Правда в обратном - обеспечение восточной части ФРГ будет осуществляться западногерманскими НПЗ, вследствие чего станет дороже", - считает он.

16 сентября 2022 года власти ФРГ передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Оно таким образом получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. "Роснефть" в тот же день заявила, что это решение означает полную утрату активов и что она намерена защищать свои интересы в суде. В компании полагали, что передача под внешнее управление "не имеет правовых оснований", поскольку выполнялись все обязательства вне зависимости от влияния политической обстановки.

Федеральный административный суд во вторник подтвердил правомочность передачи активов под внешнее управление, отклонив таким образом иск. Министерство экономики ФРГ продлевает внешнее управление еще на полгода.

Завод в Шведте снабжает нефтепродуктами большую часть восточной части Германии, включая аэропорт Берлина. Мощность - 11,6 млн тонн в год. В ноябре 2021 года сообщалось, что "Роснефть" выкупает долю Shell в НПЗ PCK в Германии в размере 37,5%, в результате чего доля российской компании в предприятии должна была возрасти с 54,17% до 91,67%. Однако о закрытии этой сделки не сообщалось. Еще одним акционером НПЗ является итальянская Eni с долей 8,33%, которая начала продажу своей доли. Завод связан с трубопроводной системой "Дружба", по которой ранее поставлялась российская нефть в ФРГ.