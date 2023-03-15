Проектирование объектов мастер-плана Петропавловска-Камчатского завершат к концу 2023 года

Средства от Министерства развития Дальнего Востока на проведение работ направлены в регион, отметил главный архитектор края Михаил Кудряшов

ТАСС, 15 марта. Разработка проектной документации объектов мастер-плана Петропавловска-Камчатского завершится до конца 2023 года, сообщила в среду пресс-служба правительства Камчатки.

"В первую очередь будет производиться проектирование объектов инженерных коммуникаций, коммунальной и транспортной инфраструктуры, объектов культуры, музейного дела, здравоохранения (краевая детская больница). Большой объем проектирования будет проведен по благоустройству территории центральной части города. Сейчас идет процесс заключения контрактов с проектировщиками на разработку проектно-сметной документации. Проектирование завершится до конца года", - сообщил заместитель министра строительства и жилищной политики, главный архитектор Камчатского края Михаил Кудряшов.

Он уточнил, что средства от Министерства развития Дальнего Востока на проектирование объектов мастер-плана направили в регион, сейчас ведутся работы по заключению контрактов для разработки проектно-сметной документации. Определили земельные участки по 11 объектам мастер-плана.

На совещании в Улан-Удэ 14 марта президенту России Владимиру Путину представили мастер-планы Читы, Улан-Удэ, Южно-Сахалинской агломерации, Тынды и Северобайкальска, разработанные в рамках проекта "Новый облик городов Дальнего Востока". Глава государства поручил утвердить планы комплексного развития пяти дальневосточных городов до 1 сентября.

Мастер-планы определят перспективные направления развития городов и конкретные проекты, главной целью которых является улучшение качества жизни дальневосточников, развитие ключевых отраслей экономики, создание новых рабочих мест, сокращение разницы в качестве городской среды между центральными регионами и Дальним Востоком.

Путин в 2021 году поддержал идею масштабной реновации городов Дальнего Востока. Речь идет о планах развития административных центров дальневосточных регионов и городов с населением свыше 50 тыс. человек. На Восточном экономическом форуме в 2022 году главе государства продемонстрировали мастер-план Петропавловска-Камчатского, на его реновацию выделяют 149 млрд рублей.