Балицкий сообщил об острой нехватке железнодорожных вагонов в Запорожской области

Врио губернатора региона также сообщил о нехватке автобусов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Порядка 600 железнодорожных вагонов нужно Запорожской области для вывоза зерна. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора региона Евгений Балицкий на открытии проходящего в Ростове-на-Дону объединенного полуфинала кадровых конкурсов "Лидеры возрождения. Запорожская область" и "Лидеры возрождения. Херсонская область".

"У нас потребностей очень много. Нам нужно очень много чего: начиная от железнодорожных вагонов, которые Украина забрала, и у нас их пока еще недостаток. Нам необходимо порядка 600 вагонов, тогда будет сформировано около 12 составов, чтобы возить зерно и руду, - этот тот минимум, чтобы хотя бы с зерном разобраться и частично с рудой, не считая остальные грузоперевозки", - сказал он.

Балицкий также сообщил о нехватке автобусов, поскольку "автобусный парк истощился за тот год, когда не было практически ремонтных работ". Помимо этого, он подчеркнул, что регион нуждается в каретах скорой помощи. "Они нам поступают, но нам нужны еще", - отметил врио главы региона.

При этом Балицкий заявил об ощутимой поддержке со стороны Великого Новгорода, Севастополя, Пензы и Твери. "Все четыре "шефа" Мелитополя активно принимают участие в развитии инфраструктурных проектов, с транспортом очень помогают, в развитии наших образовательных моделей, которые мы сейчас налаживаем на манер РФ", - добавил он.