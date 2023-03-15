Объем полученной на Ямале икры муксуна увеличился почти вдвое по итогам 2022 года

Выращенная из нее молодь сиговых пополнит запасы Обь-Иртышского бассейна

ТАСС, 15 марта. Собский рыбоводный завод в Ямало-Ненецком автономном округе, единственный в Арктике по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб, получил 30 млн штук икры муксуна по итогам 2022 года. Этот показатель почти в два раза превысил цифру 2021 года, сообщили ТАСС в региональном департаменте агропромышленного комплекса.

"Наличие собственного ремонтно-маточного стада муксуна позволяет не проводить отлов немногочисленных производителей из естественной среды обитания и осуществлять сбор икры непосредственно на заводе в контролируемых условиях. В 2020 году получено 2,5 млн штук икры, в 2021 году - 16 млн штук икры, в 2022 - 30 млн штук", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Выращенная из этой икры молодь сиговых пополнит запасы Обь-Иртышского бассейна.

Запрет на вылов муксуна, находящегося на грани исчезновения, ввели на Ямале в 2014 году, он действует до сих пор. Восстановить численность рыбы планируется в течение 10 лет. Первую икру от заводского поголовья получили в 2020 году.