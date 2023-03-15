В КНР заявили, что даже в сложной ситуации будут создавать условия для бизнеса России

Официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй отметил, что страна продолжит стимулировать развитие свободной торговли

ПЕКИН, 15 марта. /ТАСС/. Китайские власти будут создавать благоприятные возможности для компаний России и других стран, даже несмотря на сложную международную ситуацию. Об этом заявил в среду официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй.

"Китай будет развиваться, следуя по пути открытости, - сообщил он на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС о том, способны ли власти КНР при крайне нестабильной международной конъюнктуре обеспечить оптимальные условия на своем рынке для иностранных предприятий, включая российские. - В ходе этого процесса мы будем на взаимовыгодной основе создавать новые благоприятные возможности для развития всех стран".

Как уточнил Фу Линхуэй, рынок Китая имеет огромный потенциал. Он напомнил, что стране предстоит осуществить структурные изменения в сфере предложения, чтобы повысить качество экономического развития.

"КНР добилась глубокой интеграции в глобальную экономику", - добавил представитель статистического управления. По его словам, Китай продолжит стимулировать развитие свободной торговли, продвигать проекты в рамках инициативы "Один пояс - один путь" и формировать "человеческое сообщество с единым будущим".