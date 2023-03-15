В Югре новый железнодорожный вокзал обеспечили электроснабжением

Речь идет об объекте в городе Нягань

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 марта. /ТАСС/. Специалисты компании "Югорская территориальная энергетическая компания (ЮТЭК) - Региональные сети" ввели в эксплуатацию двухтрансформаторную подстанцию для электроснабжения нового железнодорожного вокзала в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду.

"Специалисты компании "ЮТЭК-Региональные сети" ввели в эксплуатацию двухтрансформаторную подстанцию с питающими кабельными линиями, предназначенную для надежного электроснабжения нового железнодорожного вокзала и компрессорной станции в Нягани - значимом для экономики автономного округа транспортном узле. Эти электросетевые объекты "ЮТЭК-Региональные сети" построила по просьбе администрации муниципалитета в рамках своей инвестиционной программы", - сказано в сообщении.

Кроме того, для подключения подстанции к центру питания энергетики проложили кабельные линии 10 кВ и 0,4 кВ от новой подстанции до вокзала и до компрессорной станции. Общая протяженность их составила 1,6 км. Компрессорная станция будет служить для управления стрелками на железнодорожном полотне вокзала.

Трехэтажное здание вокзала рассчитано на единовременное обслуживание 300 пассажиров. Новый вокзал позволит не только увеличить пассажиропоток до 80 тыс. человек в год, но и ускорить процесс доставки товаров, обеспечить наиболее выгодные условия логистики для различных отраслей промышленности. Сдать в эксплуатацию его планируется в 2023 году.