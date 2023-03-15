В Ростехе заявили, что Superjet летают не хуже, чем Boeing с Airbus

По словам первого замгендиректора госкорпорации Владимира Артякова, средний налет самолетов SSJ составил около 300-370 часов в месяц

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Средний налет самолетов SSJ, которые использует подконтрольная Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) авиакомпания Red Wings, составил около 300-370 часов в месяц. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

"Средний показатель налета Superjet в Red Wings летом и осенью прошлого года достигал 370 часов в месяц. Зимой чуть меньше - порядка 300 часов, но это тоже хорошая цифра. План на лето 2023 года - 350-370 часов в месяц. Это много. То есть в хороших руках Superjet трудятся как настоящие рабочие лошадки и демонстрируют отличные показатели налета. Это говорит о том, что отечественные самолеты могут летать не хуже, чем Boeing с Airbus", - заявил Артяков.

В 2019 году газета "Ведомости" со ссылкой на закрытые данные Росавиации отмечала, что самые популярные модели - среднемагистральные Airbus 320 и Boeing 737-800 летали в среднем по 10 и 11 часов в сутки соответственно. Впрочем сравнивать среднемагистральные модели Airbus и Boeing с SSJ не совсем корректно, уверен исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев: их налет обычно выше. Налет SSJ нужно сравнивать с прямыми конкурентами, например, с региональным Embraer. По словам Пантелеева, для регионального самолета налет в 300-350 часов в месяц - это "действительно очень хороший уровень, который показывает зрелость и самого самолета и его послепродажного обслуживания". По данным "Ведомостей" на 2019 год налет, например, у S7 на Embraer E-170 составлял около шести часов в сутки (сейчас компания эти самолеты не использует), у Pegas Fly на Embraer E-190 - около 10 часов в сутки.

Налет самолета в сутки - один из основных экономических показателей самолетов. От количества проведенного времени в воздухе зависит доход, который получает перевозчик от того или иного самолета (чем больше самолет летает, чем быстрее проводится его ремонт за счет оперативной поставки комплектующих и деталей - тем более машина считается выгодной для перевозчика).