Bloomberg: фирма из ОАЭ приобрела долю в $100 млн в компании-владельце TikTok

По сведениям агентства, в рамках сделки ByteDance оценили в $220 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Технологическая компания из ОАЭ G42 приобрела долю в $100 млн в китайской ByteDance, владеющей приложением TikTok. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

В рамках сделки ByteDance была оценена в $220 млрд, тогда как раньше ее стоимость достигала $300 млрд. Падение обусловлено возможным запретом TikTok в США, где эта соцсеть названа представляющей угрозу национальной безопасности, отмечает Bloomberg.

Администрация президента США Джо Байдена поддержала представленный 7 марта сенаторами законопроект, позволяющий главе государства запрещать иностранные социальные сети, в том числе TikTok. В начале марта комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал схожий законопроект, который, однако, вызвал критику со стороны демократов. Голосование по нему должно пройти в нижней палате законодательного органа полного состава, как ожидается, уже в этом месяце.