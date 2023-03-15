Россия предложила Индии пшеницу по конкурентным ценам

Как отметил глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, сотрудничество с российскими производителями может принести индийским партнерам большую выгоду

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 марта. /ТАСС/. Россия предложила Индии пшеницу с содержанием протеина 12,5% по конкурентоспособным ценам. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в кулуарах проходящей в Нью-Дели Деловой миссии российских экспортеров продовольствия.

"Россия предлагает Индии флагманский продукт российского агроэкспорта - пшеницу с протеином 12,5%. Наши цены - одни из самых конкурентных на мировом рынке. Сегодня Индия, ограничивая выбор поставщиков, вынуждена приобретать пшеницу худшего качества по более высоким ценам, с существенной премией к российской продукции", - сказал Зернин.

Он отметил, что Индия ввела высокие пошлины на ввоз зерна, защищая своего производителя, но российская сторона намерена обсудить условия поставок зерна из РФ с индийскими властями.

"Мы считаем необходимым провести переговоры с индийскими фитосанитарными властями, согласовать спецификации качества с индийскими мукомолами и решить на политическом уровне вопрос с заградительными импортными пошлинами. Мы хорошо понимаем, что Индия - второй производитель пшеницы в мире. Однако, в условиях развития неблагоприятных климатических изменений в южноазиатском регионе, для обеих сторон лучше подстраховаться и заранее подготовиться к возобновлению поставок", - указал собеседник агентства.

По мнению главы Союза экспортеров зерна, сотрудничество с российскими производителями может принести индийским партнерам большую выгоду.

"Индия сможет сэкономить сотни миллионов долларов на поставках российской сельхозпродукции. В дополнение к пшенице мы можем предложить индийским потребителям фуражные культуры - кукурузу и ячмень, а также российские муку и продукты глубокой переработки, в том числе альтернативную продукцию из растительных белков", - сказал Зернин.

Интерес РФ в сельхозтехнике и семенах Индии

По словам Зернина, российских сельхозпроизводителей интересует возможность приобретения в Индии сельскохозяйственной техники, а также семян ряда зернобобовых культур. "Нас интересуют семена популярных зернобобовых культур, средства защиты растений и, конечно же, сельскохозяйственная техника, способная интегрироваться в системы точного земледелия", - сказал Зернин.

Он отметил, что в Индии производится сельхозтехника, в частности трактора средней мощности, которые в России очень востребованы. Ранее недостаток такой техники восполняли западные производители, которые сейчас остановили поставки. "Мы изучаем индийский рынок, пытаемся найти надежных поставщиков и партнеров", - добавил Зернин.

Деловая миссия российских экспортеров продовольствия проходит в Индии с 14 по 18 марта, в ходе нее компании из РФ знакомят индийских партнеров с продукцией российского агропромышленного комплекса. Мероприятие организовано Минсельхозом России, российским посольством и федеральным центром "Агроэкспорт" при поддержке индийских министерства сельского хозяйства, благосостояния фермеров и министерства рыболовства, животноводства и молочного хозяйства.

Индия входит в число мировых лидеров по производству молока и мяса, зерновых и зернобобовых культур. В то же время страна - крупнейший в мире импортер растительных масел, а также находится среди ведущих покупателей фасоли и чечевицы. В 2022 году объем аграрного импорта республики составил рекордные $34,1 млрд. Россия заняла восьмое место среди поставщиков сельхозпродукции.