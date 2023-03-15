В Союзе экспортеров зерна считают восточные рынки стратегически значимыми для АПК РФ

Председатель правления Союза Эдуард Зернин отметил, что российские сельхозпроизводители анализируют возможности создания совместных предприятий с индийскими партнерами

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 марта. /ТАСС/. Рынки стран Востока, в том числе Индии, имеют стратегическое значение для российских производителей агропромышленного комплекса. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в кулуарах проходящей в Нью-Дели Деловой миссии российских экспортеров продовольствия.

"На Востоке и в Африке находятся крупнейшие потребители российского зерна, мы давно присутствуем на этом рынке, он носит для нас стратегический характер", - сказал Зернин.

Он добавил, что в настоящее время российские компании стремятся закрепить позиции и расширить свои предложения. "В нашем случае речь идет скорее о закреплении стратегических позиций и расширении нашего предложения в первую очередь за счет зернобобовых культур. Мы готовы к взаимной торговле", - указал собеседник агентства.

Зернин также отметил, что российские сельхозпроизводители анализируют возможности создания совместных предприятий с индийскими партнерами, однако пока этому мешает ряд препятствий. "О совместных предприятиях имеет смысл договариваться только по мере снятия существующих барьеров, речь в первую очередь о пошлине на импорт пшеницы. Кроме того, обязательным условием реализации подобных совместных проектов должен стать доступ продукции на внутренний индийский рынок, без него экономический смысл инвестиций резко падает", - подчеркнул Зернин.

Деловая миссия российских экспортеров продовольствия проходит в Индии с 14 по 18 марта, в ходе нее компании из РФ знакомят индийских партнеров с продукцией российского агропромышленного комплекса. Мероприятие организовано Минсельхозом России, российским посольством и федеральным центром "Агроэкспорт" при поддержке индийских Министерства сельского хозяйства и благополучия фермеров и Министерства рыболовства и животноводства.

Индия входит в число мировых лидеров по производству молока и мяса, зерновых и зернобобовых культур. В то же время страна - крупнейший в мире импортер растительных масел, а также находится среди ведущих покупателей фасоли и чечевицы. В 2022 году объем аграрного импорта республики составил рекордные $34,1 млрд. Россия заняла восьмое место среди поставщиков сельхозпродукции.