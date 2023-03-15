Bloomberg: прокуратура США начала расследование деятельности Signature Bank до его краха

По сведениям агентства, прокуратура и Комиссия по ценным бумагам и биржам проверяли, насколько эффективно финансовый институт борется с отмыванием денег его клиентами, занимается ли он мониторингом транзакций

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Прокуратура США начала расследование деятельности банка Signature Bank, специализировавшегося на криптовалюте, еще до его краха на прошлой неделе. Об этом в среду передает агентство Bloomberg ​​​​​​со ссылкой на источники.

По его данным, прокуратура и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проверяли, насколько эффективно финансовый институт борется с отмыванием денег его клиентами, занимается ли он мониторингом транзакций.

Как отмечает агентство, неизвестно, когда было начато это расследование и повлияло ли оно на решение Минфина США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации страхования вкладов закрыть Signature Bank для исключения системных рисков. Регулирующие органы заявили, что потеряли веру в руководство после того, как банк не смог предоставить "надежные и непротиворечивые данные".

"Мы проведем расследование и примем меры, если обнаружим нарушения федерального законодательства", - отметил ранее руководитель SEC Гэри Генслер.

10 марта департамент финансовой защиты американского штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank (SVB). Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметила телекомпания CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. В воскресенье последовало банкротство нью-йоркского Signature Bank.