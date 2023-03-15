Китайский ЦБ примет меры в ответ на давление и ограничительные меры Запада

Как сообщил регулятор, власти страны будут стремиться минимизировать риски, активно обеспечивать стабильность национальной финансовой системы

ПЕКИН, 15 марта. /ТАСС/. Народный банк Китая (ЦБ) будет принимать меры для урегулирования ситуации в ответ на ограничительные меры США и ряда других стран Запада. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте финансового регулятора страны.

"Нужно лучше учитывать неблагоприятные факторы, действовать более решительно, устранять проблемы в ответ на сдерживающие меры, а также давление со стороны Соединенных Штатов и западных стран", - говорится в нем.

Согласно заявлению ЦБ, китайские власти будут стремиться минимизировать риски, активно обеспечивать стабильность национальной финансовой системы. Кроме того, пристальное внимание, как отмечается, будет уделяться устойчивому развитию рынка недвижимости КНР.