СМИ: в Швейцарии обязывают беженцев с Украины продавать автомобили ради соцпособия

В кантоне Люцерн, в частности, их придется продать при стоимости транспортного средства выше 4 тыс. швейцарских франков для одиноких людей и 10 тыс. франков для семей, передает издание 20Minuten

ЖЕНЕВА, 15 марта. /ТАСС/. Украинским беженцам в Швейцарии придется продавать личные автомобили для дальнейшего получения социальных выплат в случае, если стоимость машин превышает установленный властями лимит. Об этом во вторник сообщило издание 20Minuten со ссылкой на данные Швейцарской конфедерации по социальной помощи.

По нормам законодательства Швейцарии все пользующиеся статусом беженца лица обязаны пройти проверку личного имущества. В случае, если у них будут обнаружены автомобили, драгоценности и наличные деньги, их оценят на предмет соответствия уровню социального пособия. Нормы выплат отличаются в зависимости от кантона.

Издание приводит пример лимитов кантона Люцерн: личные автомобили придется продать и использовать вырученные средства для проживания в стране при стоимости транспортных средств выше 4 тыс. швейцарских франков для одиноких людей и 10 тыс. франков для семей. При этом беженцам придется взять на себя расходы на таможенное оформление машин в размере порядка 14% от общей стоимости авто. Исключения сделают лишь для профессиональных водителей и тех, кому необходим автомобиль по состоянию здоровья. Социальные службы дадут украинцам срок в один месяц, затем выплата пособия может быть заморожена в зависимости от суммы сделки по продаже авто.

Как отмечает 20Minuten, в настоящее время проверки имущества беженцев проходят в кантонах Берн, Базель-Штадт, Цюрих и Аргау. В кантонах Санкт-Галлен и Базель-Ланд ответственность за аудит активов украинцев возложена на муниципалитеты их проживания. По данным издания всего в Швейцарии на сегодняшний день проживают порядка 80 тыс. переселенцев с Украины.