Доля авиарейсов в России без пересадок в Москве достигла 50%

Число пассажиров, перевезенных российскими авиакомпаниями по итогам 2022 года, составило 95,21 млн человек, рассказали в Росавиации

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Доля межрегиональных регулярных пассажирских авиационных рейсов, выполняющихся в обход московского авиаузла, превысила ранее намеченную цель и составила 50% в 2022 году. Об этом говорится в официальном докладе "Об итогах работы Федерального агентства воздушного транспорта в 2022 году, основных задачах на 2023 год и среднесрочную перспективу", опубликованного Росавиацией.

"Доля межрегиональных регулярных пассажирских авиационных рейсов (маршрутов), минуя Москву, в общем количестве внутренних регулярных маршрутов составила 50%", - говорится в докладе, с которым на итоговом расширенном заседании коллегии Росавиации выступил глава ведомства Александр Нерадько.

Согласно "Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" (КПМИ), утвержденному распоряжением правительства РФ в 2018 году, доля авиарейсов в обход Москвы должна была увеличиться до 46,5 % в прошлом году и составить 51,35% в 2024 году.

В Росавиации также отметили, что количество пассажиров, перевезенных российскими авиакомпаниями по итогам 2022 года, составило 95,21 млн человек. При этом на внутренних воздушных линиях было перевезено 77,73 млн пассажиров, отметили в Росавиации.