В Турции заявили, что варианты доставки газа и нефти в Европу включают участие Анкары

По словам официального представителя турецкого президента Ибрагима Калына, после того как Европа решила больше не покупать российские энергоресурсы, перед ней есть две возможные альтернативы

АНКАРА, 15 марта. /ТАСС/. Все доступные варианты для доставки нефти и газа в Европу, отказавшуюся от закупки его у России, включают участие Турции. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын во время выступления в Вашингтоне.

"После того как Европа решила больше не покупать российские нефть и природный газ, перед ней есть две возможные альтернативы. Это газ, поступающий из Азербайджана в Турцию. Вторая альтернатива - это энергоресурсы Восточного Средиземноморья. Ни один из вариантов не может работать без нашего участия", - цитирует Калына в среду газета Hürriyet.

Он отметил, что Анкара "может увеличить пропускную способность" газовых магистралей из Азербайджана в направлении Европы. Но этого, по его словам, "будет недостаточно" для покрытия потребностей стран Европы в газе. Таким образом, ресурсы Восточного Средиземноморья, убежден Калын, становятся важным в текущей ситуации вариантом обеспечения Европы газом.

"По политическим причинам в данной ситуации [в Восточном Средиземноморье] Турцию планировалось обойти и транспортировать газ в Грецию через Кипр. Но от этого варианта отказались ввиду того, что это очень дорого. Третьей альтернативы [для доставки газа в Европу] не существует", - сказал Калын.