Гендиректор GeekBrains Александр Волчек покидает компанию

Управление перейдет к топ-менеджменту Skillbox Holding Limited

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Генеральный директор образовательной платформы GeekBrains Александр Волчек покидает компанию, управление перейдет к топ-менеджменту Skillbox Holding Limited. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Холдинг Skillbox объявляет об изменениях в руководстве образовательной платформы GeekBrains. С 15 марта операционное управление GeekBrains перейдет к топ-менеджменту холдинга. Генеральный директор GeekBrains Александр Волчек покидает компанию и продолжит карьеру вне образовательной платформы", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что изменения проводятся в рамках формирования новой организационной структуры и реализации стратегии, которая направлена на "укрепление лидерства холдинга Skillbox на российском рынке онлайн-образования".

Пост генерального директора GeekBrains Волчек занял в конце 2020 года. Также Волчек является совладельцем ООО "A24 service", которое, по данным "Спарка", занимается "деятельностью по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса".