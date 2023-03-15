Захарова заявила, что Запад продолжит спекуляции вокруг зерновой сделки

По словам официального представителя МИД РФ, подтасовки и провокации являются частью политической культуры Запада

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Запад продолжит спекуляции вокруг зерновой сделки, потому что подтасовки и провокации - часть его политической культуры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Конечно, безусловно", - ответила она на соответствующий вопрос в среду в эфире радио Sputnik.

"Они по-другому не могут, вот эти самые подтасовки, спекуляции, провокации, - это часть их политической культуры, увы, которая подменила все остальное: дипломатию, законность, право, даже, наверное, какую-то прагматику", - заметила Захарова, констатировав, что западные фальсификаторы бесконечно выдают несуществующее за реальность, а реальность пытаются исказить до неузнаваемости.

В Женеве в понедельник прошли консультации между ООН в лице главы ЮНКТАД Ребеки Гринспен, заместителя генсекретаря Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. В беседе с журналистами после завершения встречи замминистра иностранных дел России заявил, что Москва не против продления сделки после 18 марта, но не на 120 дней, как в ноябре 2022 года, а только на 60. По его словам, данного срока достаточно для объективной оценки реализации заверений ООН по обеспечению разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.