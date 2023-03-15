Правительство расширило поддержку агробизнеса на Дальнем Востоке

Согласно постановлению кабмина, получатели средств определяются в ходе конкурсного отбора

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной поддержке сельхозпроизводителей на Дальнем Востоке. Документ опубликован в среду на сайте правительства.

"Сельхозпроизводители, работающие в регионах Дальневосточного федерального округа, смогут вернуть половину затрат от фактической стоимости создания или модернизации селекционно-семеноводческих центров", - говорится в сообщении.

Получатели средств определяются в ходе конкурсного отбора. До сих пор размер возмещения на строительство селекционно-семеноводческих центров составлял 20%. Таким образом, увеличение размера компенсации позволит снизить сроки окупаемости и повысить инвестиционную привлекательность таких проектов.

Кроме того, срок обращения за получением компенсации увеличен до пяти лет после начала работ. Это решение в том числе позволит предпринимателям повторно подать заявку на конкурсный отбор и быстрее реализовать свои проекты.