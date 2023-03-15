В Якутии газифицируют еще девять населенных пунктов

Работы будут проводиться совместно с компанией "Газпром"

ЯКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Девять населенных пунктов в Алданском и Олекминском районах Якутии вошли дополнительно в программу развития газоснабжения и газификации региона, работы по которой ведутся совместно с компанией "Газпром". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Еще девять населенных пунктов Якутии включены в совместную с ПАО "Газпром" программу развития газоснабжения и газификации Якутии на период 2021-2025 гг.", - говорится в сообщении.

Как сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале, благодаря соглашению в ближайшие годы газ дополнительно придет в девять населенных пунктов - Холго, Бердинка, Нерюктяйинск 1-й, Нерюктяйинск 2-й, Бирюк, Заречный и Троицк Олекминского района, а также в населенные пункты Томмот и Якокит Алданского района.

В феврале сообщалось, что в этом году начнется газификация населенных пунктов Олекминского района. Как уточняли в правительстве, в рамках соглашения с компанией "Газпром" газ будет доведен до 21 населенного пункта в четырех районах республики, которые прилегают к магистральному газопроводу "Сила Сибири". Говорилось о газификации 10 населенных пунктов Олекминского района - это город Олекминск, села Юнкюр, Улахан-Мунгку, Олекминское, Кяччи, Абага, Центральная Абага, Нефтебаза, Селиваново и Солянка.