Yandex Cloud увеличила выручку в 2022 году почти в три раза

Она составила 7,8 млрд рублей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Yandex Cloud увеличила выручку в 2022 году в 2,7 раза, до 7,8 млрд рублей, количество компаний-партнеров облачной платформы выросло на 62%, до 412. Об этом говорится в отчете Yandex Cloud за прошедший год.

Число клиентов платформы также выросло - на 50%, до 24,4 тыс. Увеличился и средний чек пользователя - на 56%.

"Весь 2022 год наша команда работала над тем, чтобы помочь нашим клиентам быстрее реагировать на задачи, которые встали перед их бизнесом в прошлом году", - прокомментировал итога года руководитель Yandex Cloud Алексей Башкеев.

Использование сервисов группы "Машинное обучение" увеличилось на 30%, количество компаний-пользователей сервиса для управления проектами Yandex Tracker выросло в 2,8 раза, а число пользователей сервиса визуализации и анализа данных Yandex DataLens - почти в три раза.