"Почта России" открыла первый роботизированный пункт приема и выдачи посылок

Его запустили в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. "Почта России" запустила в работу в Санкт-Петербурге первый в России роботизированный пункт приема и выдачи отправлений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

"Почта России запустила в Санкт-Петербурге роботизированный пункт приема и выдачи отправлений - складомат. Это первое в России подобное устройство, где всю работу выполняет машина", - сказано в сообщении.

Аппарат выдает посылку в течение одной минуты и полностью автоматизирован, а участие сотрудников требуется только для предварительной загрузки посылок через шлюз. "Когда посылка попадает в складомат, получателю приходит уведомление с кодом. Чтобы ее забрать, необходимо ввести полученную комбинацию на экране аппарата или отсканировать штрих-код из мобильного приложения "Почты", - говорится в сообщении.

С помощью устройства можно получить посылки, которые не требуют уплаты таможенных пошлин, не отправлены наложенным платежом, а также габариты которых не превышают 560х315х375 мм.

Как подчеркнули в пресс-службе, складомат является полностью российским решением, которое было разработано, спроектировано и внедрено специальным конструкторским бюро вычислительной техники "Искра" из Санкт-Петербурга.

В октябре 2021 года "Почта России" начала осуществлять в Москве доставку посылок из отделений с помощью беспилотных роботов "Яндекса".