Кузбасский завод минеральных удобрений "Азот" направит на модернизацию 9,8 млрд рублей

Минеральные удобрения являются одной из составляющих программы обеспечения продовольственной безопасности страны

КЕМЕРОВО, 15 марта. /ТАСС/. Крупный производитель в РФ минеральных удобрений завод "Азот" в Кемеровской области направит в 2023 году на модернизацию предприятия 9,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса. Будут реконструированы цеха, созданы производства жидкой углекислоты и двух новых видов удобрений.

"На развитие производства в 2023 году "Азот" направит 9,8 млрд рублей. Запланированы реконструкция и модернизация действующих цехов, а также строительство производств жидкой углекислоты и гранулированного сульфата, строительство комплекса по производству гранулированного карбамида. Планируется создать около 600 новых рабочих мест", - сообщила пресс-служба.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что "Азот" является одним из основных поставщиков минеральных удобрений для российских сельхозтоваропроизводителей. "Важно, чтобы завод не снижал темпов производства, наращивал объемы и осваивал выпуск новой продукции", - приводит пресс-служба слова Цивилева.

Минеральные удобрения являются одной из составляющих программы обеспечения продовольственной безопасности России. В 2022 году, когда в стране был собран рекордный урожай зерновых, российские аграрии закупили самый большой с 1993 года объем минеральных удобрений - более 5 млн тонн.

Кемеровский завод "Азот" (входит в ГК "Азот") является также основным поставщиком аммиачной селитры промышленного применения горнодобывающим предприятиям Сибири и Дальнего Востока с долей рынка в регионе около 85%.