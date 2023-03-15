Guardian: в США медиагруппу Трампа с 2022 года изучают по подозрению в отмывании денег

По данным газеты, в конце 2022 года федеральная прокуратура начала расследование получения Trump Media & Technology Group займов на общую сумму $8 млн, переведенных от двух малоизвестных компаний, которые могут быть связаны с Россией

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Прокуратура США еще в 2022 году начала изучать деятельность медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG), принадлежащей бывшему президенту США Дональду Трампу, по подозрению в отмывании денег. Об этом в среду сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.

В конце прошлого года федеральная прокуратура начала расследование получения компанией двух займов на общую сумму $8 млн, переведенных от двух малоизвестных компаний, которые, как отмечает издание, могут быть связаны с Россией. Первый платеж в размере $2 млн был получен TMTG в декабре 2021 года от Paxum Bank, второй платеж на $6 млн был сделан ES Family Trust через два месяца.

19 октября 2021 года Трамп объявил о создании Trump Media & Technology Group, под ее началом он планировал разработать новую социальную сеть под названием TRUTH Social, чтобы "дать отпор тирании технологических гигантов". 21 февраля 2022 года приложение новой соцсети Truth Social появилось в маркетплейсе App Store. В настоящее время у него около 2 млн активных пользователей.