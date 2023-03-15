VK запустила социальный проект по наведению порядка в своих гаджетах

Экспертами стали компания "Простое дело", а также специалисты-разработчики продуктов и сервисов VK

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. VK запустила социальный проект "Цифровой субботник", в рамках которого эксперты расскажут пользователям о том, как навести порядок в своих гаджетах, облачных хранилищах и соцсетях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе VK.

"18 марта в России пройдет первый "Цифровой субботник" - социальная кампания, которая поможет российским пользователям справиться с проблемой цифрового мусора и научит их осознанно относиться к файлам в диджитал пространстве", - сообщили в пресс-службе.

В рамках проекта на сайте эксперты рассказали, как навести порядок в гаджетах, компьютерах, облачных хранилищах и соцсетях, а также как обезопасить себя от фишинговых рассылок, отметили в пресс-службе. Экспертами проекта стали компания "Простое дело", которая специализируется на разработке и внедрении экологичных решений для бизнеса на основе данных и оценке экологического воздействия, а также специалисты-разработчики продуктов и сервисов VK.

Также контентная платформа "Дзен", которая входит в VK, дала своим пользователям рекомендации, как рационально использовать цифровые ресурсы, а команда образовательной площадки "Сферум" подготовила советы для учителей о грамотной работе с цифровыми сервисами и гаджетами и чек-лист по цифровой гигиене. Также рекомендации для читателей подготовил проект Hi-Tech Mail.ru, добавили в пресс-службе. Проект продлится до конца месяца.