Российский рынок акций демонстрирует снижение ведущих индексов

По данным на 10:31 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 2 288,9 пункта, индекс РТС составлял 955,77 пункта

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже в среду демонстрирует снижение ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:31 мск, индекс Мосбиржи теряет 0,06% и находится на уровне 2 288,9 пункта, индекс РТС составляет 955,77 пункта (-0,22%).

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на отметке 2 287,16 пункта (-0,14%), а долларовый индекс РТС опускался на 0,22%, до 955,77 пункта.

Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи растет на 0,16%, до 75,44 рубля, евро - на 0,36%, до 80,94 рубля. Курс юаня к рублю теряет 0,05% и находится на уровне 10,932 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10:31 мск.