Более 70 самолетов остались за рубежом после введения санкций

Как сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев, российские авиакомпании продолжают выкуп самолетов у иностранных лизингодателей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Свыше 70 самолетов российских авиакомпаний остались за границей после введения санкций. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе доклада на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

"Многие авиакомпании, к сожалению, [после введения различных санкций Запада] пошли на то, чтобы самолеты сдавать. В итоге мы потеряли 75 самолетов, из которых примерно четверть - это самолеты, которые были на чеках за рубежом и которые были под погрузкой, но они остались [за рубежом]. Вот 75 машин мы потеряли", - сказал он.

По словам министра, сейчас в России используются 1 297 самолетов, из них 1 167 - пассажирские.

Российские авиакомпании продолжают выкуп самолетов у иностранных лизингодателей, на эти цели правительство выделило более 300 млрд рублей, заявил Савельев.

"Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей, мы хорошо понимаем этот вопрос. И правительство выделило уже порядка 300 млрд рублей. "Аэрофлот" уже использовал [средства] на выкуп 10 самолетов дальнемагистральных", - сказал Савельев.

В конце прошлого года "Аэрофлот" сообщал, что выкупил 10 самолетов Boeing 777-300ER, которые с 2013 и 2014 годов находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании. В мае прошлого года "Аэрофлот" выкупил 8 широкофюзеляжных самолетов Airbus A330 у зарубежных лизингодателей. При этом ранее Савельев заявлял, что "проводится планомерная работа по выкупу воздушных судов у иностранных лизингодателей" и что объемы запрашиваемых субсидий планируется снижать пропорционально количеству выкупаемых самолетов".