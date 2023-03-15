Прибыль владельца бренда Zara в 2022 году достигла рекордного показателя

Она составила €4,13 млрд

МАДРИД, 15 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль испанской сети магазинов одежды Inditex, владеющей брендами Zara и Bershka, в 2022 финансовом году увеличилась на 27% по сравнению с 2021 годом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте группы.

По ее информации, "чистая прибыль увеличилась на 27% по сравнению с 2021 годом и составила €4,13 млрд". Кроме того, "продажи достигли €32,569 млрд", что на 17,5% больше показателя за 2021 год. "Продажи, чистая прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации и чистая прибыль достигли" рекордных значений, отметили в компании.

Inditex, у которой в РФ насчитывалось более 500 магазинов, в начале марта прошлого года приняла решение временно прекратить работу на территории России из-за специальной военной операции на Украине. В октябре компания объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в РФ группе Daher.

Inditex основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает около 7 тыс. магазинов в 100 странах. Наиболее известными брендами Inditex являются Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.