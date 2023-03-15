Россияне смогут пройти бесплатное профобучение для трудоустройства в компаниях ОПК

В правительстве отметили, что на эти цели будет направлено более 700 млн рублей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, предусматривающее возможность гражданам, ищущим работу, пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом в среду сообщается на сайте правительства.

"Граждане, ищущие работу, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах, а гражданам - быстрее найти работу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на эти цели будет направлено более 700 млн рублей, что позволит обучить свыше 12 тыс. человек. Затраты предприятий на обучение граждан кабмин возместит с помощью трансфертов в рамках федерального проекта "Содействие занятости".

Перечень участвующих в программе предприятий определит Минпромторг. Желающим пройти бесплатное обучение нужно будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием, уточняется в публикации.

Обучение будет организовано в рамках действующей программы поддержки рынка труда, которая помогает работодателям создать временные рабочие места для граждан, находящихся под риском увольнения. Планируется, что в 2023 году такие меры позволят временно трудоустроить более 176 тыс. человек. В федеральном бюджете на это предусмотрено более 12,8 млрд рублей.