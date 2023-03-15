FT: KPMG выступила в защиту аудиторских проверок SVB и Signature Bank

По словам главы отдела глобальной защиты в Институте CFA Сэнди Питерс, регулирующие органы могут тщательно изучить проделанную компанией работу, чтобы подтвердить корректность аудиторского заключения

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Аудиторская компания KPMG, штаб-квартира которой расположена в Нидерландах, считает правильными свои выводы по итогам проверки американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank (SB), которые разорились после публикации фирмой из "большой четверки" годовых отчетов. Об этом в среду сообщила газета Financial Times со ссылкой на исполнительного директора KPMG в США Пола Кноппа.

"Мы поддерживаем [заключения] в отчетах и <...> считаем, что придерживались профессиональных стандартов", - заявил Кнопп.

По словам Сэнди Питерс, главы отдела глобальной защиты в Институте CFA, регулирующие органы могут тщательно изучить работу, проделанную KPMG, чтобы подтвердить корректность аудиторского заключения, а также причины, по которым она решила не включать в отчет допущение о непрерывности деятельности банков.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Финансовый институт обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала, включая некоторые из самых известных брендов отрасли.

SVB передан под управление Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Остаток его капитала будет использован для компенсации вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторами. Корпорация страхует вклады на сумму до $250 тыс., но около 85% физических и юридических лиц, которые пользовались услугами SVB, имели на своих счетах значительно больше средств.

Ранее KPMG первой из международных аудиторских фирм "большой четверки" в составе Ernst & Young, Deloitte и PricewaterhouseCoopers решила провести сокращения в США. Она намерена уволить около 700 сотрудников в США на фоне резкого снижения спроса на услуги консалтинга из-за экономических проблем в стране.