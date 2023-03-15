ФАС согласовала цены на отечественный препарат против тромбов "Дабиксом"

Стоимость упаковки составит 1,4 тыс. рублей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на первый отечественный дженерик, блокирующий образование тромбов, в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Дабигатрана этексилат", стоимость упаковки препарата "Дабиксом" составит 1,4 тыс. рублей. Об этом служба сообщила в Telegram-канале.

"Согласованные предельные отпускные цены отечественного производителя на "Дабиксом" снижены относительно зарегистрированных цен на референтный лекарственный препарат "Прадакса" иностранного производства до 14%. Так, цена за упаковку из 30 капсул отечественного дженерика в дозировке 150 мг составила 1 404,67 рубля при зарегистрированной цене на иностранный препарат в размере 1 634,86 рубля", - говорится в сообщении.

Эта мера позволит повысить ценовую и ассортиментную доступность препаратов. В медорганизациях они будут предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, отметили в ФАС.