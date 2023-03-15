15 марта, 09:05

На выкуп самолетов российских авиакомпаний за рубежом выделили более 300 млрд рублей

На выкуп самолетов российских авиакомпаний за рубежом выделили более 300 млрд рублей
Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании "Аэрофлот"
© Марина Лысцева/ ТАСС

По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, "Аэрофлот" уже использовал средства на выкуп 10 дальнемагистральных самолетов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российские авиакомпании продолжают выкуп самолетов у иностранных лизингодателей, на эти цели правительство выделило более 300 млрд рублей, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе доклада на заседании комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в Госдуме.

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"Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингoдателей, мы хорошо понимаем этот вопрoс. И правительствo выделило уже порядкa 300 млрд рублей. "Аэрофлот" уже использoвал [средства] на выкуп 10 самолетов дальнемагиcтральных", - сказал Савельев.

В конце прошлого года "Аэрофлот" сообщал, что выкупил 10 самолетов Boeing 777-300ER, которые с 2013 и 2014 годов находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании. В мае прошлого года "Аэрофлот" выкупил 8 широкофюзеляжных самолетов Airbus A330 у зарубежных лизингодателей. При этом ранее Савельев заявлял, что "проводится планомерная работа по выкупу воздушных судов у иностранных лизингодателей" и что объемы запрашиваемых субсидий планируется снижать пропорционально количеству выкупаемых самолетов".  

Теги:
РоссияСавельев, Виталий Геннадьевич
© Информационное агентство ТАСС
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