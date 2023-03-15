Матвиенко попросила Думу в приоритетном порядке рассмотреть проект, упрощающий госзакупки

Документ был накануне внесен в нижнюю палату парламента группой сенаторов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Госдуму в приоритетном порядке рассмотреть и принять проект поправок в закон о государственных закупках, который должен упростить эту процедуру.

"У меня просьба и к вам, [вице-спикер СФ] Николай Андреевич [Журавлев], и к представителю президента в Совете Федерации, и представителю правительства, и я попросила Государственную думу в приоритетном порядке, не затягивая, рассмотреть этот закон и принять. Его очень ждут в регионах, его ждет бизнес. Надо довести до логического завершения эту работу, завершить ее принятием закона и изменений в нормативные акты правительства", - сказала спикер Совфеда на пленарном заседании в среду.

Она также рассказала, что сенаторы подготовили предложения по внесению изменений в целый ряд нормативных правительственных актов, "где не требуется законодательных изменений, но которые в русле логики закона позволят качественно улучшить ситуацию". Матвиенко сообщила, что обсудила предлагаемые изменения с премьер-министром Михаилом Мишустиным, он поддержал их.

Также председатель верхней палаты парламента обратила внимание, что при подготовке проекта закона были споры и возражения, но в результате кропотливой работы и дискуссии "удалось найти правильные компромиссы, полезные для улучшения ситуации".

Как рассказал Журавлев, сенаторы предложили корректировку подзаконных актов, касающихся возможности объединения лотов при осуществлении закупок взаимосвязанных товаров, сокращения сроков внесения изменений в каталог товаров, упрощения процедуры применения национального режима, внедрения автоматизированной системы, которая позволит более качественно определять надежных подрядчиков. "Также мы предложили меры по противодействию так называемым профессиональным жалобщикам для ускорения сроков контрактации. Дополнительно договорились ускорить согласование законопроекта, гармонизирующего обновление контрактного законодательства, с Кодексом РФ об административных правонарушениях и обеспечить регулярную разъяснительную работу с заказчиками из регионов и муниципалитетов", - сказал он.

О законопроекте

Документ был накануне внесен в Думу группой сенаторов во главе с Матвиенко. Он предусматривает сокращение сроков закупок и упрощение закупочных процедур, а также повышение ценового порога, допускающего проведение электронного запроса котировок, с трех до десяти миллионов рублей. Предлагается снять ограничения на объем таких закупок.

Законопроект предусматривает повышение ценового порога для малых закупок в электронной форме с использованием электронных площадок с трех до пяти миллионов рублей. Как отметил Журавлев, эта мера также направлена "на сокращение сроков закупок и повышение оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд за счет использования более простых закупочных процедур".

Документом устанавливается возможность проведения строительных закупок под ключ в срок до 1 января 2025 года. Эта мера должна позволить более оперативно и эффективно осуществлять строительство различных объектов с полным циклом - от момента проектирования объекта до этапа его оснащения всем необходимым оборудованием.