VK удалила "Сферум" из Google Play и AppStore

Компания перенесла функции информационно-коммуникационной платформы в "VK мессенджер"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. VK удалила приложение образовательной коммуникационной платформы "Сферум" из магазинов приложений Google Play и AppStore, теперь все общение учителей, школьников и родителей будет в учебном профиле "Сферум" в "VK мессенджере". На отсутствие приложений в магазинах обратил внимание корреспондент ТАСС, информацию подтвердили в пресс-службе VK.

"В рамках масштабного обновления платформы "Сферум" в сентябре 2022 года мы запустили учебный профиль "Сферум" в "VK мессенджере". В связи с этим потребность дублировать приложения в сторах отпала. Сейчас мы активно развиваем "Сферум" в "VK мессенджере", - сообщили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что намерены дальше развивать учебный профиль "Сферум" внутри "VK мессенджера" с учетом интересов и пожеланий учителей, родителей и школьников. В пресс-службе напомнили, что в приложении возможно создание чатов, запуск индивидуальных и групповых звонков, обмен файлами, создание опросов, а также переход в электронный школьный журнал и дневник.

"Сферум" - это информационно-коммуникационная платформа, предназначенная для общения учителей, школьников и их родителей, представленная в 2021 году. Разработкой платформы занималось совместное предприятие "Ростелекома" и VK - "Цифровое образование" при поддержке Минцифры и Минпросвещения России. В 2022 году VK запустила учебный профиль "Сферум" в приложении "VK мессенджер" с беззвучным режимом в нерабочее время и фильтром ненормативной лексики для общения школьников, родителей и учителей в российских школах.